Raid Usa contro Houthi | ecco quando è arrivato l’ordine di Biden | il retroscena

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'ordine del presidente Usa partito l'1 gennaio, lo stesso giorno che Austin veniva ricoverato in terapia intensiva senza notificarlo a Casa Bianca Joeha dato il primo gennaio l'ordine di preparare i piani operativi per icondotti la notte scorsagli obiettivi dei ribelliin risposta ai loro attacchi, 27 dallo

...hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i loronel Mar Rosso. Coinvolti anche altri Paesi alleati degli, tra ......33 Houti: gli attacchi alle navi collegate a Israele continueranno 02:25 Houti: "e Gran Bretagna si preparino a pagare prezzo pesante" 00:44 Iniziatiaerei- Gb a obiettivi houti in ...Secondo la Nato, gli attacchi guidati dagli Stati Uniti sono "difensivi". L'Ue valuta l'invio di tre navi. Palazzo Chigi: informati con largo anticipo ...In un incontro con i giornalisti a Istanbul, Erdogan ha condannato «l’uso sproporzionato della forza» nei raid condotti nella notte da Stati Uniti e Gran Bretagna.