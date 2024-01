Raid in Yemen Tutte le reazioni internazionali

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le tensioni nel Mar Rosso hanno avuto un rapido decorso nelle ultime ore, raggiungendo il culmine negli attacchi sferrati durante la notte da unità militari anglo-americane (supportate anche da altri Paesi alleati) contro le postazioni anti-aeree e i sistemi radar houthi siti sulla terraferma dello. La reazione del gruppo ribelleita, che ha definito “barbarica” l’azione di Londra e Washington e che ha reso pubblica l’intenzione di continuare gli attacchi contro “navi dirette in Israele”, è stata immediata ma non isolata. “Gli attacchi stanno avvenendo nel tentativo di estendere il pieno sostegno di Stati Uniti e Regno Unito, registrato negli ultimi cento giorni, ai crimini di guerra del regime sionista contro il popolo palestinese e i cittadini assediati di Gaza”, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato ...