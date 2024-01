Ragazzo divora universo | la recensione | anche l’Australia ha il suo Shameless | o almeno ci prova

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladi, in streaming su Netflix, miniserie australiana dal romanzo omonimo che raccoglie un cast di volti conosciuti per raccontare un coming of age al sapore di malavita negli anni '80. Che le serie che parlano di delinquenza (giovanile), di famiglie disfunzionali e una vita precaria fatta di trucchi e trucchetti al limite della legalità (spesso superandola) è un trend oramai riconosciuto ma forse, ammettiamolo, già da tempo vive un periodo di stanca. Ritroviamo questa saturazione nelladi, miniserie in sette episodi disponibile su Netflix che conferma come(prima la serie inglese e poi soprattutto quella americana) abbia dettato un ...

