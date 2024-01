Rabbit R1 piace | esauriti i primi due lotti | vendute 20 000 unità in due giorni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il dispositivo mobile, che sfrutta l'IA per usare le applicazioni al posto dell'utente, sta vendendo molto più di quanto i produttori si aspettavano....

La particolarità diR1 è l'integrazione di un Large Action Model, cioè un modello di azione di grandi dimensioni, vale a dire un sistema progettato per comprendere le intenzioni umane e agire ... Rabbit R1, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, ha fatto il suo debutto al CES 2024 di Las Vegas. Questo dispositivo tascabile, che ricorda uno smartphone, promette un utilizzo ... "All'inizio del progetto r1 ci siamo detti che saremmo stati felici se il giorno del lancio ne avessimo venduti 500" si legge in un post su X di rabbit. Quella previsione, anzi quella speranza, era co ...