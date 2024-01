Quindici morti in hospice di Torremaggiore | autopsie | in dodici casi tracce di medicinali non prescritti Inchiesta

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Come già riportato da alcune testate giornalistiche, si sono concluse le attività dei consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia, i quali hanno depositato gli esiti degli esami autoptici eseguiti sui corpi dipazienti riesumati nel corso delle indagini. La Procura della Repubblica di Foggia, come ormai è noto, aveva disposto l’autopsia su alcuni pazienti la cui morte avvenuta presso l’ditra l’ottobre 2022 ed il marzo 2023 era risultata sospetta e, questa mattina, la medicina legale ha confermato per 12 dei 15 pazienti,di Midazolam e Promazina nel sangue, pur non essendonel piano terapeutico. La ricerca di tali farmaci, ...