Quelle voci nel Pd e i 3 nomi che terrorizzano Schlein

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si fanno sempre più insistenti ledi un possibile nuovo avvicendamento alla segreteria nazionale del Pd dopo l’appuntamento elettorale delle Europee in programma il prossimo 9 giugno. Troppo fragile e divisiva la leadership di Ellyperché l’attuale segretario possa avere vita lunga in un partito ormai completamente privo di una visione politica di medio-lungo periodo, in cui ogni nuovo corso dura giusto il tempo di una campagna elettorale. E proprio il voto (ormai imminente) per il rinnovo delle istituzioni europee potrebbe rivelarsi fatale per Elly. Gli influenti capibastone delle innumerevoli correnti dem tuttavia non disperano, anzi, nell’ombra preparano già le loro oscure trame per riscrivere il futuro del partito nell’attesa che tale eventualità possa (finalmente) prendere forma. D’altronde, c’è poco di cui ...