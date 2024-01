Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 12 gennaio 2024

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Questa sera, venerdì 12, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sulla revisione del processo per la strage di Erba, dopo il via libera all’udienza per la discussione sull’istanza di revisione della sentenza con cui sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. L’udienza si terrà il 1° marzo a Brescia sarà “dibattimentale” e “si discuterà dell’impugnazione proposta” dalla procura generale di Milano e degli ...