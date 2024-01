Quanto guadagna un influencer | «Fino a 75 mila euro con un video su TikTok»

... pur risultando formattato, tanto nella scenanelle svolte. Tra l'altro, il film si ... In questo senso, quando Lift entra nel vivo, lasciando spazio al suo scopo, il filmdi efficacia , ...Il fatturato degli influencer in Italia è di 348 milioni di euro. Mentre l'intera creator economy arriva ad avere un giro d'affari di un miliardo. Il social network più redditizio è Youtube, dove un ...ClioMakeUp, 11 milioni di fatturato: «Giuste le regole dell’Agcom». Camihawke: «Per chi fino ad oggi ha lavorato in modo trasparente e virtuoso non cambierà nulla» ...Al centro dell'attenzione in casa Napoli negli ultimi giorni ci è finita la polemica che riguarda Osimhen e Kvaratskhelia. Strano a dirsi, è stata la coppia del gol nella scorsa stagione che ha portat ...