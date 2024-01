Quanto costano i biglietti del Festival di Sanremo 2024? Tutti i prezzi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il 23 gennaio, a partire dalle 9.00 e fino a esaurimento delle disponibilità, sarà possibile acquistare iper le cinque seratedi. Le performance canore si svolgeranno dal martedì 6 febbraio, data della prima serata, a sabato 10 febbraio, serata finale. Ogni persona potrà acquistare al massimo due ticket, i costi deivariano a seconda della posizione in sala e del giorno scelto.di: info suiPer le prime quattro serate, isingoli di platea saranno disponibili al prezzo di 200 eur ciascuno, mentre per assistere alla serata finale del 10 febbraio sarà necessario sborsare 730 euro. Per coloro che optano per la galleria, i ...

