Quanto costa lo staff di Meloni a Palazzo Chigi | 21 milioni | più di Conte | Renzi e Draghi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nel bilancio preventivo 2024 la presidenza del Consiglio dei ministri spenderà 21e 280 mila euro per gli uffici di diretta collaborazione. Ovvero per lodella premier Giorgia. Duein più rispetto al governo, fa sapere Domani. E nove in più rispetto a Matteo, mentre Giuseppene spendeva quattro in meno. L’incremento ufficiale è di 350 mila euro ma nel 2023 era cresciuto di due. Ma nell’allegato tecnicodiceva che le previsioni di spesa erano state fatte considerando le strutture di diretta collaborazione di. Ma quest’anno il costo non è sceso, anzi. Il bilancio complessivo diè ...

In queste ore sono state svelate le informazioni aggiornate su come e quando acquistare i Biglietti per il Festival di Sanremo 2024 , insieme ai ... (blogtivvu)

emerge dall'audizione davanti alla commissione ECON del Parlamento europeo del ... Ma il giornalismo indipendente. Se vuoi sostienici. Stampa Email Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp ......manifesta l'intenzione di annunciare l'inizio lavori del deposito costiero di Gnl in località... anche alla luce didisposto dal Mase in relazione ad un impianto similare programmato nel ...Questo camper è comodissimo e potrebbe essere la soluzione ideale per chi cerca un giusto compromesso per viaggiare. Ecco quanto costa!Kim Kardashian continua a sfoggiare accessori in pelliccia: in uno scatto postato su Instagram, l’imprenditrice ha immortalato un’iconica ...