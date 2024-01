“Quanti soldi per Unica” Ilary Blasi | finalmente esce fuori | cifra choc Ma mai come quella di Totti…

(Di venerdì 12 gennaio 2024), prima un docufilm e ora un libro per raccontare al pubblico la sua versione dei fatti a proposito della separazione dall’ex marito Francesco Totti. “” è il titolo del documentario uscito poche settimane fa su Netflix, “Che stupida” invece quello del libro, edito da Mondadori, per raccontare “la sua verità”. “Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio – lo ha introdotto sul suo profilo Instagram – E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni”. “Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che ...

Intanto ha deluso " eufemismo "dentro e fuori il Pd avevano creduto che la segretaria ...che c'è gente che sa dire dei no e che mette la coerenza prima del politicismo da quattro. In ...Quindi, mentre con il Reddito di cittadinanza prima arrivavano ie poi la convocazione del ... Trattandosi di una misura individuale non sono previsti limiti sucomponenti del nucleo ne ...Il Codacons guida la rivolta contro Chiara Ferragni. L'associazione per i consumatori, che ha presentato esposti contro l'influencer in decine di Procure in tutta Italia, avrebbe ricevuto ...ANCONA - Un altro ammonimento per “Violenza domestica” ad Ancona, firmato dal questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato notificato in queste ...