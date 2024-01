Quadro rubato | Sgarbi nel mirino | i carabinieri nelle sue tre case Lui | “Sono sereno”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Idel Nucleo Tutela Patrimonio, su mandato della Procura di Macerata, hanno effettuato un sequestro probatorio di un’opera d’arte attribuita a Rutilio Manetti, pittore del Seicento senese, dal titolo “La Cattura di San Pietro“. L’opera era in possesso del sottosegretario alla Cultura, Vittorio, ora indagato per riciclaggio di beni culturali.Leggi anche:diffida Report per ildi Manetti I militari hanno perquisito tre abitazioni del critico d’arte: la sua residenza a San Severino Marche, un’altra a Roma e una a Ro Ferrarese. Durante la perquisizione,ha consegnato spontaneamente il dipinto, che era custodito presso i magazzini di Ro Ferrarese della Fondazione “Cavallini-“, insieme a una copia in tre dimensioni ...