Putin alza la voce | tuona contro i raid in Yemen e si vanta della sua gloriosa flotta di droni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La propaganda russa ripesca il Generale inverno per annunciare che l’ondata di freddo piegherà definitivamente il nemico ucraino. Ma è l’evoluzione del rapporto con gli Stati Uniti a preoccupare di più Volodymyr Zelensky. L’annunciata fine del supporto militare del congresso americano all’Ucraina in questo momento è un rischio che Zelensky sperava di non correre. Intanto, però, a Washington continua la trattativa tra dem e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti. In ogni caso il Cremlinoi toni eilcoalizione anglo americana inche ha colpito le basi degli Houthi. Lo dice al Jazeera citando fonti diplomatiche. Il governo russo avrebbe mandato un messaggio ai membri del Consiglio di sicurezza, per denunciare la violazione dei principi ...