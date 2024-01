PSV-Excelsior Rotterdam sabato 13 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio in Bundesliga ad Augsburg - Bayer Leverkusen e Darmstadt 98 - Borussia Dortmund e in Eredivisie aEindhoven -Rotterdam, GO Ahead ......(Serie C) - SKY SPORT (canale 254) Virtus Francavilla - Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 21.00 Betis - Granada (Liga) - DAZN Rennes - Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA(...De Eredivisie is na een paar weken winterstop hervat. RKC Waalwijk - Heracles Almelo openden vrijdagavond het bal, waarbij de bezoekers met een 1-2 zege het veld verlieten. Sparta klopte in de eerste ...Noa Lang keert zaterdagavond bij de competitiehervatting van PSV tegen Excelsior (vanaf 21.00 uur) terug in de wedstrijdselectie van de koploper. De vleugelaanvaller moet nog wel genoegen nemen met ee ...