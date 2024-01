Protagonisti di Ballando si spaccano su Chiara Ferragni | risposta a Fedez

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non solo a Pomeriggio 5, anche in Rai a La Vita in Diretta si occupano quotidianamente del Pandoro Gate. Ieri Alberto Matano per parlare diha invitato al suo tavolo anche duedella penultima edizione dicon le Stelle: Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna. La conduttrice e lo sportivo/influencer però hanno espresso due punti di vista molto diversi. Pandoro gate: le opinioni dei duedicon le Stelle 2022. Luisella tra le tante cose ha anche detto la sua a chi – come– si lamenta dell’accanimento verso: “Condivido che siano state poste delle linee guida e delle regole su questo mondo. Si parla di multe fino a 600.000€ agli influencer, che adesso sono costretti ad indicare quando si ...