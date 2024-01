Pronostici 20ª Giornata Serie A | inizia il girone di ritorno | è subito big match

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Archiviate le fatiche di Coppa Italia ètempo diA.particolare la 20ª che da sabato 13 gennaio si protrarrà fino a martedì 16 gennaio. Ricomincia ildicon il solito duello in vetta tra Inter impegnata a Monza e Juventus che ospita il Sassuolo. Dietro il Milan affronta la Roma nel bigfra deluse di Coppa. Il Napoli come tornerà in campo dopo il ritiro? In coda è bagarre per chiamarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessioneA Genoa-Torino Under 4.5 Giocare in casa del Genoa non è facile. Sono 9 i punti ottenuti nelle ultime 5 gare dal ‘Grifone’ allo stadio Marassi, frutto di 3 pareggi e 2 vittorie. Sono 12 le reti messe a segno e 11 quelle subite nelle 9 gare da squadra ospitante. ...