“Prometeo” al Teatro Sociale | nella ribellione dei corpi | tutto il coraggio di scegliere

(Di venerdì 12 gennaio 2024)che si muovono nello spazio. Spazio che accoglie ie li sposta, li accompagna, li eleva senza che i piedi si alzino da terra. In una fredda serata di gennaio, le porte delsi aprono al pubblico ben prima dell’inizio dello spettacolo e gli attori sono già sul palco, sparsi in platea, silenziosamente in scena. Richiamano e trattengono gli occhi attenti e incuriositi degli spettatori impegnati ad accomodarsi al giusto posto; sorridono loro. Il viaggio in “” – dall’omonima tragedia di Eschilo, firmato da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, con gli attori della compagnia Pem (Potenziali Evocati Multimediali, a richiamare l’analisi neurologica che calcola il tempo di reazione dei nervi periferici agli impulsi cerebrali): Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Pietro Maccabei, Eva ...

...(la formidabile curator della mostra) con cui ha ideato varie performance che funzionano sia... l'immagine ripetuta del triangolo (unica forma non rotondeggiante) è simbolo del fuoco di,...... in collaborazione con la Fondazione INDA ( Istituto Nazionale del Dramma Antico ), ilIncatenato di Eschilo per l'omonima rappresentazione teatrale che debutta l'11 maggio alGreco ...Il «Prometeo» dei giovani (ragazze e ragazzi sul palco, ragazzine e ragazzini in platea per la prima al Sociale) è teatro-teatro. Perché dell'arte più antica, coglie il seme. Il germe si ritrova nella ...