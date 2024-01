Prodi rosica ancora per il ko contro Berlusconi nel 2006 “Mi fregò Vespa” video La replica è durissima

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Romano‘fregato’ nel confronto tv con Silvionel? No, parola di Bruno. Il tema torna in discussione a Piazzapulita, dove Corrado Formigli ha ospitato l’ex premier. All’orizzonte si profila il confronto tv tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Elly Schlein, segretaria del Pd. Il pensiero va al duelloche, prima delle elezioni, il leader di Forza Italia chiuse con il ‘jolly’ relativo all’abolizione dell’Ici.in quel modo ”ha guadagnato 5 punti. Era stato stabilito che fossi io l’ultima rispondere”. E invece, l’ultima battuta fu del Cavaliere: “Mi ha fregato? Qualcuno mi ha fregato… Ho detto qualcosa adopo? No, ero troppo arrabbiato…”. Il duello tra ...

Invidia, tracotanza, complesso di inferiorità. È difficile definire il sentimento della sinistra in queste ore, poco ma sicuro. In queste ore è in ... (nicolaporro)

Romano, sotto sotto,ancora. Riavvolgiamo il nastro: anno 2006, su Rai1 alla vigilia delle elezioni va in onda un movimentato dibattito tra il professore, allora leader del centrosinistra, e il ...1)UNA SFIDA CHE MANCA IN TV DA 7 ANNI Era il 3 aprile 2006 e in tv si sono confrontati i leader politici del momento:e Berlusconi. Il professore era in vantaggio nei sondaggi sul cavaliere, ma ...