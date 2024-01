Prodi | “Io fregato in confronto tv con Berlusconi” E Vespa risponde

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'ex premier: "Dovevo parlare io per ultimo,annunciò l'abolizione dell'Ici".: "Nessuna scorrettezza" Romano' neltv con Silvionel 2006? No, parola di Bruno. Il tema torna in discussione a Piazzapulita, dove Corrado Formigli ospita l'ex premier. All'orizzonte si profila iltv tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio,

(Adnkronos) – Romano Prodi ' fregato ' nel confronto tv con Silvio Berlusconi nel 2006? No, parola di Bruno Vespa . Il tema torna in discussione a ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Romano Prodi ‘ fregato ’ nel confronto tv con Silvio Berlusconi nel 2006? No, parola di Bruno Vespa . Il tema torna in discussione a ... ()

L'ex premier: "Dovevo parlare io per ultimo, Berlusconi annunciò l'abolizione dell'Ici". Vespa: "Nessuna scorrettezza" Romano' nel confronto tv con Silvio Berlusconi nel 2006 No, parola di Bruno Vespa . Il tema torna in discussione a Piazzapulita, dove Corrado Formigli ospita l'ex premier. All'orizzonte si ..." ricorda" Qualcuno mi haquella volta". Chi organizzò il duello Chiede il conduttore Corrado Formigli. "Non lo so", risponde, ammettendo di essere andato via subito dopo il ...Durante la puntata di Piazzapulita, Romano Prodi ha ricordato il duello tv con Silvio Berlusconi: "Quando disse che avrebbe abolito guadagnò 5 punti. Era stato stabilito che fossi io l'ultimo a ...L'ex premier Romano Prodi ha dichiarato di essere stato «fregato» da chi ha organizzato il confronto a Porta a Porta con Berlusconi, nel 2006. Bruno Vespa ha risposto: «Nessuna scorrettezza».