Prodi ci prende per scemi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Matteo Salvini ha già deciso di non candidarsi. Giuseppe Conte neppure. Giorgia Meloni ci pensa seriamente, e forse lo farà. Elly Schlein è combattuta: vorrebbe presentarsi come capolista in tutte le circoscrizioni alle Europee di giugno, un po’ per tirare su i numeri ballerini del Pd un po’ per misurarsi (finalmente) con le urne, ma il partito rumoreggia. Tra questi, pure il Santo Patrono di Elly, Romanoda Bologna. L’ex premier la pensa così, testuale: “Candidarsi dove sai che non andrai”, cioè a Bruxelles visto che il ruolo è incompatibile con quello di deputato italiano, “svilisce la democrazia” oltre a creare un problema di alternanza uomo-donna. “La destra lo può fare, ma non un partito riformista e democratico”. Primo appunto: non si capisce bene cosa intenda con quel “la destra può farlo, la sinistra no”, come se a farsi beffe del sistema democratico ...