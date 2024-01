Prodi ci crede rimbambiti | le mosse di ' nonno' Draghi e Ferragni | quindi | oggi

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se, un contributo ... Santagata è stato ministro per l'Attuazione del programma dal 2006 al 2008 nel Governoe ...... come l'ex premier italiano ed ex presidente della Commissione UE Romano. La scomparsa di ... "C'è sempre qualcuno che nonnell'Europa, un grande errore", ha dichiarato Tajani che siede al ...Il numero uno della Erg Edoardo Garrone, in corsa per la successione a Bonomi come presidente di Confindustria, si sente un novello Gianni Agnelli: punta a un'acclamazione plebiscitaria degli imprendi ...CORNI E CORNA Marino Niola: “FdI, l’unico complotto è quello del malocchio: Giorgia crede alla jella” LE “DISGRAZIE” DI MELONI E...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #Teleradi ...