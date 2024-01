Processo Open Arms | Salvini | “Quando ero ministro dell’Interno nessun morto in mare”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) E’ il giorno dell’apparizione in aula a Palermo per Matteo. Il vice premier è imputato nel: l’accusa è di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per avere impedito lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi dalla nave della Ong spagnola nell'agosto del 2019., accompagnato dall’avvocato Giulia Bongiorno, è arrivato nell’aula bunker dell’Ucciardone, nel capoluogo siciliano, intorno alle 10,30. Davanti al tribunale il leader della Lega ha rilasciato dichiarazioni spontanee, rivendicando tutte le scelte compiute all’epoca dei fatti,era. "Ho l'orgoglio di dire - ha esordito - chefuidell'Interno non ci fu alcun episodio luttuoso ...

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Il vicepremier Matteo Salvini non sarà presente oggi all' udienza del processo Open Arms che vede il ministro delle ... (liberoquotidiano)

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che sta fornendo dichiarazioni spontanee nelArms, in corso nell'aula bunker dell'Ucciardone, dove è imputato per sequestro di persona e ...Lo ha detto Matteo Salvini, proseguendo le dichiarazioni spontanee alArms a Palermo. Poi, rivolgendosi al presidente del collegio, Roberto Murgia, ha spiegato: "Mai mi sentirà dire: '...L’allora ministro dell’Interno è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atto di ufficio, per aver trattenuto per sei giorni 147 migranti sulla nave dell’ong Open Arms davanti ... Salvini in ...PALERMO (ITALPRESS) – “Fin dall’insediamento del Governo avevamo una gestione chiara e condivisa del fenomeno migratorio, coinvolgendo le istituzioni europee: ogni mia scelta è stata presa collegialme ...