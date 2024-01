Presidenziali Usa 2024 | l’eleggibilità di Trump nelle mani della Corte Suprema

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 12 gennaio 2024) "Se uno non nasce negli Stati Uniti non può divenire presidente”. Lo disse parecchie volte in svariate interviste televisive Donaldnel 2011 mettendo in dubbio la legittimità di Barack Obama, l'allora presidente americano. Dopo una lunga campagna mediatica Obama rilasciò il suo certificato di nascita che riconfermava la sua cittadinanza.ha spesso espresso dubbi sulla questione dell'eleggibilità a presidente con Ted Cruz e Hillary Clinton. Nel primo casodisse che Cruz era nato in Canada (vero) e quindi si doveva indagare se qualificasse a partecipare alle primarie repubblicane del 2016. Cruz arrivò primo in Iowa e, come spesso fa, lo accusò di avere truccato l'elezione. Una volta vinta la nominationsi spostò alla sua avversaria alleHillary ...