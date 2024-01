Presidente Aia ' tutti varisti | non capisco attacchi agli arbitri'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) "Nonquestie chi li considera il problema del calcio, piuttosto certi atteggiamenti di tesserati in campo e fuori non vanno d'accordo con lo sport, comprese le ...

'Così come sbagliano i calciatori, sbagliano anche gli arbitri. Sul VAR leggo tante prese di posizione, a volte su un episodio si hanno 4 o 5 letture ... (247.libero)

Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A tra Inter e Verona e il riferimento è ovviamente agli episodi arbitrali . La gara ... (calcioweb.eu)

Carlo Pacifici, presidente dell’AIA , ha parlato a Radio Gr Parlamento degli ultimi episodi arbitrali dubbi in Serie A Carlo Pacifici, presidente ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Il presidente ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Materazzi ... (calcionews24)

“Non seguo le polemiche . Sono convinto che per gli arbitri ogni gara è importante indipendentemente dalla valenza della partita. C’è grande ... (sportface)

Così ildell', Carlo Pacifici, parla del clima poco sereno nei confronti dei direttori di gara. "Noi lavoriamo sull'uniformità - ha sottolineato Pacifici nell'incontro a Coverciano - ...Abbiamo fatto degli errori e non ci nascondiamo, ma dietro un errore non c'è mai nulla di più di un errore " In conferenza ha parlato anche ildell'(ndr Associazione Italiana ...