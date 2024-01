Pozzolo | il criminologo a Notizie com | “FdI lo ha sospeso perché ha informazioni che noi non abbiamo?”

Leggi su notizie

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Fratelli d’Italia haEmanuele? Forse hache non sono ancora state rese note”. In esclusiva a.com, ilMarco Strano non esclude che il partito e il gruppo parlamentare di Giorgia Meloni abbianoil deputatohannoche verranno fuori durante il processo. “Lì c’era anche il sottosegretario Delmastro, dunque FdI potrebbe aver preso questa decisionehache noi non”. Caso (Ansa Foto) –.comStrano, poliziotto in pensione e attualmente consulente del CSU Fullerton Police Department, preferisce mantenere una linea garantista su, finito ...