“Potrebbe essere spia Urss” | i sospetti della Svizzera su Alberto Sordi

Da giorni, anzi settimane, si parla in largo e in lungo di Chiara Ferragni. In Italia e non solo. L'influencer e imprenditrice digitale di fama ... (europa.today)

... da parte di uno straniero, di un terreno così vicino a infrastrutture militari importanti avrebbe potutouna minaccia per la sicurezza nazionale. In ogni straniero all'epoca si vedeva una ...La fidanzata lo ha sempre sostenuto e forsestato lui a scegliere di andarsene e lei lo ha seguito nonostante fosse una delle allieve più quotate di questa edizione. Proprio Mew è ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...All'Albertone nazionale nel 1962 fu impedito di acquistare un terreno ad Andermatt. La motivazione Governo ed esercito di Berna temevano potesse carpire segreti militari ...