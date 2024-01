Polonia | Duda vuole perdonare gli ex ministri del PiS

In Polonia è scontro aperto tra il presidente Andrzej Duda e il primo ministro Donald Tusk dopo l’arresto dei due ex ministri del governo PiS. ... (periodicodaily)

Polonia - Duda non ha fretta : non ha ancora dato incarico a Tusk

Andrzej Duda non sembra aver fretta. Dopo l'inequivocabile voto in Polonia domenica scorsa, non ha per ora incaricato il capo della coalizione ... (ilfogliettone)