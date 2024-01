Polizia Penitenziaria  La FP CGIL replica a Renzi | “Parole che rischiano di ledere l’immagine e la nostra professionalità”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Poco fa la FP, sigla sindacale dellaPenitenziaria, attraverso il Coordinatore Nazionale del Comparto Sicurezza, Mirko Manna, ha inviato ai mezzi di informazione una nota stampa, attraverso la quale – scrive – desidera “esprimere la propria posizione in merito alle recenti dichiarazioni dell’On. Matteoriguardanti il personale dellaPenitenziaria”.Penitenziaria, la FP: “Ci sentiamo in dovere di intervenire quando ledie la” Dunque, spiega Manna, “Rispettiamo la libertà di opinione e il dibattito democratico, ma ci sentiamo in dovere di ...