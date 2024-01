Polizia di Stato di Arezzo | arrestato criminale multirecidivo per rapina e altri reati

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladidiha compiuto un’importante operazione volta al rintraccio e all’arresto di un individuo di trentasette anni, senza fissa dimora sul territorio italiano, su cui pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di. L’uomo, di origine nordafricana, ha accumulato sei diverse sentenze definitive di condanna per varicommessi tra il 2012 ed il 2021 ad. Nel corso di questo periodo, si è reso responsabile di furti, violazioni della normativa sull’immigrazione, porto di oggetti atti ad offendere, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e una. Particolare attenzione è stata dedicata allacommessa nei pressi ...

Tempo di lettura: 2 minutiUn 18enne di Pomigliano D’Arco (Napoli) è stato arrestato dalla Polizia di Padova dopo che con un complice aveva Truffa to ... (anteprima24)

Romano di Lombardia. Non è andata a buon fine l’ennesima consegna di un corriere della droga , fermato a Romano lo scorso mercoledì (3 gennaio) dalla ... (bergamonews)

E' stato convalidato l'arresto dell'uomo arrestato nella mattinata di martedì 9 gennaio dalla polizia per un furto all'interno di un negozio del ... (247.libero)

Avrebbe violentato per tre anni la figlia . Con questa accusa un uomo di 46 anni èarrestato dallaa San Cesareo , la misura cautelare è stata emessa nei suoi confronti dal gip di Tivoli su richiesta della procura. Tutto è partito da una denuncia dall'ex compagna dell'...Dopo gli adempimenti di rito, l'uomo ètradotto alla Casa Circondariale di Arezzo, dove dovrà scontare una pena complessiva di 5 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione.Hanno 19, 20 e 31 anni i tre uomini arrestati dai poliziotti della Squadra mobile di Milano perché accusati di essere gli autori, in concorso tra loro, del tentato omicidio aggravato ai danni di un ...Hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana i 137 nuovi vice ispettori tecnici della Polizia di Stato che hanno terminato il 6° corso di formazione tecnico professionale presso l’Istituto per ispet ...