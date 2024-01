Politiche sociali | la Pisana rassicura | “Nessun taglio ai fondi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 11 gennaio 2024 – «Le risorse previste nel bando per la non autosufficienza saranno trasferite a breve a tutte le famiglie che ne hanno diritto. Il ritardo è stato dovuto a un problema tecnico che la Regione ha risolto». Lo ha dichiarato l’assessore ai Servizie alla Disabilità della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. «Non c’è ragione alcuna per temere di rispondere a un nuovo bando in futuro. Al momento, infatti, non risultano rinunce formali da parte degli utenti e tutte le famiglie ammesse potranno rendicontare e ricevere i contributi a cui hanno diritto senza ulteriori ritardi. È importante sottolineare che l’attuale bando sulla non autosufficienza dispone di una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, grazie a una decisione concordata con l’assessore Schiboni. Pertanto, il bando è stato aumentato di 3 milioni rispetto alle edizioni precedenti ...