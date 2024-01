Pixar | ondata di licenziamenti prevista per lo studio d' animazione

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A quanto pare non sarà un inizio 2024 tranquillo per la. Un nuovo articolo indica che lasubirà un'dinel 2024. La notizia arriva dopo un paio di anni negativi per i blockbuster, durante i quali i film, come Lightyear - La vera storia di Buzz ed Elemental, hanno registrato risultati inferiori alle aspettative dello. Nel prossimo futuro, laridurrà la sua produzione complessiva e, di conseguenza, dovrà fare a meno di uno staff così numeroso. Secondo TechCrunch, l'attuale staff della società, composto da 1.300 persone, potrebbe essere tagliato fino al 20% (anche se nell'articolo si legge che un rappresentante dellaavrebbe suggerito che …

