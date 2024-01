Pitti Uomo 105 | tra “nuovo classico” e ritorno al vintage

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Life&People.it Tra trend già virali e la nostalgia di un passato da aggiornare il guardaroba del prossimo futuro è delineato, tante le tendenze moda emerse al2024, evento che inaugura il calendario anticipando la prima fashion week maschile, in programma a Milano da oggi fino al 16 gennaio. L’edizione numero 105 della rassegna fiorentina andata in scena alla Fortezza da Basso ha sancito l’allontanamento dal quiet luxury, sostituito da uno stile più vario che attinge a piene mani al. Le tendenze del futuro: una moda più sfaccettata Dall’analisi delle collezioni presentate da più di 832 brand, – la maggior parte di questi esteri -, la tendenza sembra voler portare alla golden age della moda, con tanti elementi risalenti agli anni Settanta e Ottanta impreziositi da alcuni frammenti che rimandano al mondo ...

Pitti passa il testimone alla Milano Fashion Week e lancia le prime tendenze dell’autunno inverno 2024 -25 per la moda maschile. Come da tradizione, ... (ilfattoquotidiano)

In occasione dell'edizione invernale di2024, adidas Originals e LuisaViaRoma hanno celebrato insieme il lancio della nuova, sempre iconica, adidas SL 72 La nuova SL 72 by adidas Originals è una rivisitazione in chiave ...L'edizione numero 105 disi è appena conclusa, passando il testimone a Milano Modaper la fashion week dedicata alla prossima stagione fredda. Prima di voltare pagina, abbiamo ...Firenze, Pitti Immagine Uomo 2024. Uno dei primi appuntamenti di moda dell’anno appena iniziato riguarda la sfilata di S.S Dailey autunno inverno 2024 2025 opera del designer sulla bocca di tutti: ...C'è il tutù, ma anche il pigiamino, l'abito da cerimonia perfino il collare con la bandana incorporata. La moda a quattro zampe sembra non avere più confini, tanto che Pitti Uomo 105 ha dedicato alle ...