Pitti Uomo 105 | tra “nuovo classico” e ritorno al vintage

La scorsa settimana il brand, che porta subito alla memoria il cult movie con protagonista Tom Cruise , ha esordito ae oggi torna in Fortezza, in occasione diBimbo, in versione ...Come ha spiegato Alessandro Perletti - direttore commerciale e marketing di Nice Footwear, incontrato nei giorni scorsi a105 - i nuovi modelli avranno una distribuzione in selezionati ...Tra le iniziative, debutta una sessione di networking in stile speed date. Al via anche le sfilate collettive Petite parade ...Firenze, 16 gennaio 2024 – Domani, 17 gennaio, apre Pitti Bimbo edizione numero 98 e finalmente si parla di bambini. Non solo di moda per bambini. Si parla dei più piccoli anche in modo diverso, spess ...