Pitti Uomo 105 | tra “nuovo classico” e ritorno al vintage

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Life&People.it Tra trend già virali e la nostalgia di un passato da rimodernare, il guardaroba del prossimo futuro è delineato: tante le tendenze moda emerse al2024, evento che inaugura il calendario anticipando la prima fashion week maschile, in programma a Milano da oggi fino al 16 gennaio. L’edizione numero 105 della rassegna fiorentina andata in scena alla Fortezza da Basso ha sancito l’allontanamento dal quiet luxury, sostituito da uno stile più vario che attinge a piene mani al. Le tendenze del futuro: una moda più sfaccettata Dall’analisi delle collezioni presentate da più di 832 brand, – la maggior parte di questi esteri -, la tendenza sembra voler portare alla golden age della moda, con tanti elementi risalenti agli anni Settanta e Ottanta impreziositi da alcuni frammenti che rimandano al mondo ...

La nuova capsule collection è stata svelata in occasione di Pitti Uomo 105 insieme ad una Fiat 500 Hybrid di colore arancio Sicilia, che si abbinava perfettamente alle cromie della nuova collezione. Suns Fiat 500: lanciata la nuova linea di abbigliamento con un focus su comfort, design e rispetto per l'ambiente.