Pitti Uomo 105 | Dynamic Attitude

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La sezionepunta a soddisfare tutti gli uomini alla ricerca di abiti efficienti, perfetti per uno stile di vita intraprendente e attivo. Con l’intenzione di raggiungere questo obiettivo, nel tempo i grandi marchi del settore hanno combinato lo sportswear con linee eleganti ma sempre accoglienti, regalando un tocco di classe anche nel tempo libero. Per questo motivo Napapijri decide di fare un salto nel passato e di riproporre quattro dei suoi pezzi più iconici, trasformandoli in un must-have contemporaneo. La Skidoo, primissima giacca del marchio, cambia fit e viene realizzata con un tessuto Cordura - tessuto in nylon impermeabile al 100% - più pesante e resistente. Anche i due storici curly fleece cambiano volto, questa volta decorati con ricami, dettagli in color block e branding originali mentre il nuovo maglione Patchwork punta a ...

Sono molto positive le prime previsioni sull'affluenza finale di105 , il salone della moda fiorentino che si chiude oggi alla Fortezza da Basso. I numeri sono in crescita per i buyer esteri (+4%), inoltre complessivamente i compratori dovrebbero ...Quattro le colorazioni, sia perche per donna, che si declinano in un total look coordinato, completato dagli accessori. Un'iniziativa di co - marketing a completamento della main collection ...Hi-Tech del 2024 tutte le sorprese tecnologiche che renderanno quest'anno super smart tra smartphone da schermi pieghevoli e altri device ...L'edizione appena giunta al termine ha sottolineato ancora una volta le due anime contrastanti della manifestazione ...