Piotr Zielinski e l' Inter | pare proprio che il matrimonio si farà

Piotr Zielinski avrebbe rifiuta to la nuova offerta del Napoli per il prolungamento del contratto L'articolo Piotr Zielinski rifiuta la nuova ... (forzazzurri)

Piotr Zielinski è al centro delle discussioni oggi in casa Napoli . Il centrocampista polacco è in scadenza e il suo addio sembra... (calciomercato)

ha in mano una proposta dell'Inter che presto potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. Ovvero un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con ...ha in mano una proposta dell'Inter che presto potrebbe trasformarsi in un contratto. Un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. L'...Zielinski: sempre più vicino all’Inter a fine stagione (fonte Gazzetta dello Sport) L’Inter sente di aver mosso tutti i passi giusti tanto da aver convinto il centrocampista polacco, pronto a diventar ...Piotr Zielisnki si avvicina all’Inter. A grandi passi, tanto che giugno sembra domani. E certo, una buona dose di prudenza è ancora necessaria, in fondo è quella che sente di usare ancora la società n ...