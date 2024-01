Pinamonti | «Voglio la Champions League toccata con l’Inter! Lì cresciuto»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 gennaio 2024), attaccante del Sassuolo che martedì sfiderà la Juventus, ricorda la sua unica presenza innei cinque minuti finali di Shakhtar Donetsk-Inter del 27 ottobre 2020. A Sport Mediaset ribadisce di volerla giocare con maggiore continuità. L’OBIETTIVO – Andreaha un bel ricordo del suo passato alle giovanili dell’Inter: «Ho lasciato casa mia quando avevo quattordici anni e ho trovato un ambiente dove crescere sia come persona sia come calciatore. Lì ho giocato un piccolo scampolo di partita in, ma vorrei giocare con continuità e da protagonista. Sassuolo come realtà è paragonabile a Empoli perché molto piccola, tuttavia mi ha colpito l’affetto del pubblico che, nonostante non sia numeroso, ti trasmette grande calore». CORSA A DUE – ...