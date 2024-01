«Piero Chiambretti torna in tv Sbarcherà su Rai3 | ma non al posto di Fazio…» | l’annuncio dell’ad della Rai da Fiorello – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 gennaio 2024) «Oggi non ci sono notizie», così ha esorditonella sua ultima diretta Instagram di oggi 12 gennaio. Eppure poco dopo è subentrato l’adRai, Roberto Sergio, a regalargli una news:in tv. «Ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui», ha chiosato l’ad in collegamento anche con la conduttrice radiofonica Ema Stokholma. Quanto a quest’ultima, il comico che tornerà con VivaRai2! questo lunedì 15 gennaio, ha concesso un altro spoiler: «Ema è sul set di un film di Verdone, sicuramente sarà ‘Vita da Carlo 3’ e uscirà l’anno prossimo». La conduttrice radiofonica non ha smentito, ma ha detto: «Non so ...