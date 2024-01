“Piero Chiambretti torna in Rai Fazio? Purtroppo non c’era più quando sono arrivato | non ho potuto provare a trattenerlo” | Roberto Sergio ‘show’ con Fiorello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024)sarà un nuovo volto Rai., amministratore delegato del servizio pubblico, nel corso di una diretta Instagram con Rosarioha ufficializzato il suo ritorno a Viale Mazzini. “Ci verrà a trovare“, ha esorditoper comunicare la rete in cui l’ex volto di Mediaset lavorerà nei prossimi mesi: “Sarà su Rai3”. Un sogno nel cassetto per “Pierino la peste” che si realizza: “Io ho iniziato la mia carriera come professionista in Rai, prima con la tv dei ragazzi e poi con Guglielmi su Rai 3, se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato”, aveva dichiarato al Festival di Dogliani. Nel corso del suo intervento in diretta, su suggerimento di ...