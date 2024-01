Piero Chiambretti sbarca su Rai 3 L’annuncio dell’AD Roberto Sergio

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 12 gennaio 2024)“Se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato”, affermava nell’estate scorsa. Se chiuderà effettivamente la carriera sulla tv pubblica è prematuro dirlo, di certo è pronto a tornarci. Il conduttore piemontese, lasciato in panchina da Mediaset in questa stagione, si appresta ad approdare su Rai 3. Ad annunciarlo è stato direttamente l’Amministratore Delegato Rai, intervenuto questa mattina in diretta Instagram con Fiorello: “Io voglio riportarlo a tutti i costi“ ha dichiarato. Quando il conduttore di Viva Rai2 gli chiede, ironizzando, se prenderà il posto di Fazio,se la ride ma aggiunge: “Però posso dire che sarà sempre su Rai ...