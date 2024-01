Peter Dinklage | «In amore le dimensioni non contano»

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Diventato famoso per il personaggio di Tyrion Lannister in Il Trono di Spade,torna sullo schermo (in streaming su varie piattaforme) con il film romantico She Came to Me, dove è al centro di un triangolo con le bellissime Anne Hathaway e Marisa Tomei. «Chi interpreto non ha nulla a che fare con me, per cui l’altezza non c’entra» dice a Panorama. «E le donne le conquisto facendole ridere». Quando mi è stato offerto il ruolo di Tyrion Lannister all’inizio ho rifiutato, perché di solito nel genere fantasy a quelli come me vengono riservati ruoli da bizzarre creature. Ma conoscevo David Benioff, l’ideatore de Il Trono di Spade, e avevo apprezzato il suo romanzo La 25a ora, e così sono andato a incontrarlo per parlarne. Quando mi ha spiegato che Tyrion sarebbe stato un essere umano e non una caricatura, alla fine ho accettato». ...