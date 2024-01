Pesanti alluvioni in Connecticut | due uomini salvati dai soccorritori

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ancora emergenza maltempo negli Stati americani del New England, alle prese da giorni con piogge torrenziali e inondazioni. La rottura di una diga nelha portato all'ordine di evacuazione lungo il fiume Yantic a Norwich. Proprio in questa cittadina duesono stati tratti in salvo fuori dalla pizzeria di una nota catena. Le acque alluvionali hanno circondato diverse attività commerciali, tra cui la pizzeria, dove l'acqua sembrava coprire gran parte della porta d'ingresso. Una squadra di soccorso ha raggiunto la porta a bordo di una barca, riuscendo a riportare i due sulla terraferma. Nel frattempo una stazione elettrica che era stata chiusa, tagliando l'elettricità a 5.000 clienti, è stata rimessa in funzione.?

... dunque, attutire almeno in parte le enormi perdite derivanti da grandinate,e altre ... attraverso le parole del presidente Gennaro Sicolo, a lanciare l'allarme relativo aitagli ...... nubifragi con dissesti, tempeste di vento e non ultime le gravissimeche hanno messo in ... La temperatura dell'aria, così come quelle superficiali degli oceani, hanno mostrato...I cambiamenti climatici si stanno facendo sempre più pressanti a livello globale e l’Italia, in particolare, ha fatto registrare una serie di eventi atmosferici straordinari nel 2023: dai nubifragi (n ...AGI - Mercedes-Benz ha registrato un calo delle vendite del 2% l'anno scorso in Cina, il suo più grande mercato, mostrando le difficoltà dei marchi tradizionali di fronte alla forte concorrenza dei ...