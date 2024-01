Perugia | “Un’idea per la vita onlus” apre lo “Spazio del cuore” dedicato alle pazienti oncologiche

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Luogo di incontro per chi vive un periodo difficile che propone attività con cadenza quindicinale È stato presentato oggi, venerdì 12 gennaio, a Palazzo Donini, a, lo “del” diper la, alla presenza della sua presidente Laura Cartocci, della vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Paola Fioroni, e di Luca Merli in rappresentanza del Comune di. Si tratta di un luogopazienti oncologiche e non, all’Istituto paritario Leonardi di, sede della, un punto di incontro e di riferimento per coloro che necessitano di sostegno per affrontare un periodo delicato della loro, ma anche uno ...

