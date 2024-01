Perla Vatiero vittima di battute infelici sul cibo al GF | il web s’indigna VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In diverse occasioniè stata al centro diun po’ sgradevoli inerenti ilall’interno della casa del Grande Fratello. La ragazza, un po’ di tempo fa, chiese ai concorrenti di far in modo che si desse una regolata sul. Questa frase, però, pare sia stata presa un po’ troppo alla lettera da alcuni inquilini, sta di fatto che in queste ore si sono verificati degli episodi un po’ incresciosi. La battuta infelice sulrivolta aal GF Durante una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura del GF, aè scappata una frase che, in men che non si dica, ha generato un polverone. Nello specifico, la ragazza ha detto che volesse “mangiarsi le mani”. Questa espressione ...