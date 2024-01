Perin post Juve Frosinone | «Non siamo inferiori all’Inter»

... sfruttando un errore di Gatti che letteralmente fa un assist a Ikwuemuesi che solo davanti a... ragazzo anche lui della Next - Gen e di cui Allegri aveva parlato nel- partita di Juve - ...Oltre alla vendita, Laterza offre anche un'ampia gamma di servizi e di assistenza- vendita, ... condividendo due giornate di serenità, musica e spettacoli insieme a Maurizio Perastunt ...At the Stadium it ends 4-0, mattatore the Pole who also sees a fourth goal cancelled, the poker is signed by Yildiz, the Bianconeri in the semifinals will face Lazio.Arkadiusz Milik scored a sensational hat-trick before the acrobatic Kenan Yildiz volley, as Juventus flattened Frosinone to set up the Coppa Italia semi-final ...