Perfect Days | la poesia delle piccole cose non riscatta il cinema di Wim Wenders

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Qualche tempo fa, in occasione della tardiva uscita italiana nel 2019 di Submergence, l’allora suo ultimo film di finzione, mi chiedevo perché i critici avessero smesso di parlare dell’un tempo amatissimo Wim. La mia diagnosi fu che le sue ultime opere – e Submergence è davvero un bignami del suo peggio – fossero talmente al di sotto della sua fama e del suo antico talento che, per evitare il doloroso imbarazzo di stroncare un venerato maestro, si preferì glissare e passare oltre, per non guastarsi la memoria dei road movie capolavoro intrisi di cinefilia degli anni Settanta (Alice nelle Città, Nel Corso del Tempo), o dei melodrammi colti e pensosi degli Ottanta (i film d’autore globali Paris, Texas e Il Cielo Sopra Berlino). La quaresima del critico e del pubblicoiano però è ufficialmente terminata: grazie a...

Marco Giusti per Dagospiadi wim wenders 1 Trionfo del pubblico in cachemire di Prati - Salario - Pinciano con '', il film minimalista sul dandy elegantissimo pulitore di cessi a Tokyo di Wim Wenders, ...REGGIO EMILIA - Tutto esaurito ieri sera al Rosebud per la proiezione di '' in versione originale. Un appuntamento speciale per il pubblico reggiano, con la presenza in collegamento del regista Wim Wenders, intervistato dal giornalista Mattia Carzaniga. Lo ...Il ritorno del venerato regista tedesco nell’amato Giappone, applaudito da critica e pubblico, in realtà non si discosta molto dalla sua tipica ricetta degli ultimi decenni, fondata su di una visione ...Perfect Days, il nuovo film di Wim Wenders, indaga sul valore della semplicità, attraverso la vita di Hirayama, un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. E ci lascia una domanda finale impo ...