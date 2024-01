Perché servirebbe una riforma del mondo del vino

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo che la trasmissione Report ha messo (inutilmente) nel mirino come si producono le bottiglie che finiscono sulle nostre tavole, c’è stata una levata di scudi. Ma il sistema delle cantine va approfondito eto. Trentasette anni dopo lo scandalo del metanolo le cantine italiane ormai aduse a ricchi premi e cotillons e a una comunicazione che fa sì - opinione acuta di un eccellente produttore umbro - che «sulci mangiano tutti tranne quelli che lo faticano», scoprono di essere rimaste prigioniere di quel pregiudizio. Hanno ricevuto gratificanti grappoli d’oro, bicchieri, oscar e si sentono appagate, subiscono e al tempo stesso vellicano le «eno-Ferragni», si affidano più alla narrazione che ai numeri, più al compromesso politico che al protagonismo economico e così di fronte a una telecamera meno compiacente appaiano come il re di ...

Non solo la possibilità di rimanere quarti da soli,gli uomini di Simeone sono comunque ... Ora, tutto è possibile, ovviamente, il campionato ha appena superato il giro di boa, mauna ...... non ci è stato chiesto, "anche- ragiona una fonte della Difesa - il supporto che potremmo ...un'autorizzazione del Parlamento tramite un voto per poter intervenire, cosa non ...