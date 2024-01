Perché le elezioni a Taiwan sono cruciali | per tutto il mondo

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 gennaio 2024)presidenzialiquelle che si terranno ail 13 gennaio. Al momento, è in vantaggio il vicepresidente Lai Ching-te, che è esponente del Partito progressista democratico. Una posizione di forza, la sua, dettata (anche) dalla mancata candidatura unitaria dei principali schieramenti di opposizione, che corrono separatamente: da una parte c’è il Kuomintang, rappresentato da Hou Yu-ih; dall’altra, c’è il Partito popolare di, che ha il suo candidato in Ko Wen-je. Al di là delle questioni di politica interna, questerisultano fondamentali sul piano dei rapporti internazionali. Il Partito progressista democratico è un noto fautore della linea severa nei confronti di Pechino, laddove il Kuomintang è favorevole a una distensione con il Dragone. Non a ...