Per gestire una classe a scuola oggi servono competenze relazionali e comunicative importanti Bisogna capire se stessi | i colleghi | i ragazzi Ma gli insegnanti sanno farlo?  Un libro - con un taglio molto pratico - offre loro gli strumenti indispensabili per vincere la sfida

(Di venerdì 12 gennaio 2024) «Un tempo il ruolo del docente non era in discussione. Le regole erano poche e condivise.unanon era un problema.non è più così». Marco Maggi, consulente educativo e formatore, è uno degli autori di La gestione dellae degli alunni difficili (FrancoAngeli), insieme con Zbigniew Formella e Alessandro Ricci. «Quando unaviene formata, è solo un insieme di persone. Non è ancora un gruppo. Ma se l’insegnante riesce a crearlo, riuscirà anche a valorizzarlo. E gli studenti lo seguiranno». Leggi anche › «Via i tablet da, si disimpara a leggere». La Svezia fa marcia indietro sulla tecnologia Ilè ...

Il 20 gennaio alla Casa del Giovane a Bergamo si terrà la terza edizione di FEREA EDU. Dott.ssa Ferla può spiegarci di cosa si tratta? FEREA EDU è ... (bergamonews)

Con l’entrata in vigore dello stop al Mercato tutelato del gas, un cambiamento che coinvolge circa 5,5 milioni di famiglie non vulnerabili, il ... (fmag)

Nella commedia romantica del 1999, la Roberts interpreta un'attrice famosa che si innamora del proprietario di una libreria. Un ruolo chelei stato davvero difficile da. E spiega il perch . L'attrice statunitense Julia Roberts (56 anni) ha rischiato di non recitare in Notting Hill ...... tramite il sito internet www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente...tutti i dettagli sul servizio è possibile consultare il sito https://www.poste.it/prodotti/...racconta come abbia ottenuto che il figlio destinasse il 30% dei suoi guadagni all'omonima associazione che gestisce per sviluppare iniziative sociali. alle maldive "All'inizio – spiega Amari, temuta ...Festa di auguri “solidale”. Rinuncia ai regali per il compleanno dei suoi 50 anni ed invita parenti ed amici a versare un contributo a favore dei “nonni” e ospi ...