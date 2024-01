Per Ester Palmieri una coltellata fatale | è omicidio premeditato

Un passeggero è morto su un Boeing 737 della Ryanair decollato domenica sera dall'aeroporto di Malaga, in Spagna, e diretto a Manchester , in ... (ilmattino)

L'uomo, che molto probabilmente non accettava la volontà della donna di separarsi, ha uccisocon un coltello da caccia.questo motivo è al vaglio degli inquirenti la premeditazione del ...I due stavano cercando di mantenere rapporti sereni ancheamore dei tre figli. Come tutte le mattine,Palmieri aveva portato i figli a scuola e poi il cane a passeggio. Era tornata a casa ...vittima dell’ex compagno Ester Palmieri era una giovane mamma di 37 anni, lavoratrice instancabile nel centro olistico di Casatta, frazione di Valfloriana, che aveva aperto dallo scorso anno ...Il coltello utilizzato per l'omicidio è stato rinvenuto dagli investigatori conficcato sulla stessa trave impiegata da Moser per suicidarsi in un casa di proprietà, un casolare a Castello Molina, nel ...